"الملحد".. رايح جاي بالمحكمة ومرتضى منصور يشعل نزاع عرض الفيلم

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كتب- مصطفى حمزة:

وسط حالة الغموض التي تحيط فيلم "الملحد"، أصبح العمل محل نزاع قضائي، بعد صدور تقرير من هيئة المفوضين بشأن العمل.

وفي أحدث فصول أزمات الفيلم المثير للجدل، كشف المحامي مرتضى منصور، عن إصدار هيئة المفوضين تقريرا في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض.

وانتهى تقرير المفوضين، إلى قبول دعوى المستشار مرتضى منصور، وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد.

وتعد الدعوى التي أقامها القانوني مرتضى منصور، الثانية التي يتم نظرها أمام محكمة القضاء الإداري، إذ سبق وأقام المحامي هاني سامح، دعوى وطالب فيها بعرض فيلم "الملحد".

هاني سامح في تصريح لـ" مصراوي"، تحدث عن الدعوى التي أقامها في أغسطس الماضي، وتطوراتها، وقال: "محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى ٢٤ نوفمبر المقبل".

وأضاف: "الدعوى التي قدمت في الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم "الملحد"، الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب المستنير ابراهيم عيسى وإنتاج السبكي".

فيلم "الملحد" تعرض لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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