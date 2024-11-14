بعد دعوى مرتضى منصور.. فيلم "الملحد" يتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم فيلم "الملحد"، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد دعوى مرتضى منصور التي يطالب فيها بإلغاء ترخيص عرض الفيلم، ومنع طرحه في جميع دور العرض السينمائي.

وسبق وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "مصراوي": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم اتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين، وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

وفي تصريح سابق، قال أحمد السبكي ببرنامج "ET بالعربي" بشأن ما أثير حول الفيلم: "مفيش منع خالص.. الفيلم اتأجل أسبوعين بس عشان خاطر بنستكمل أعمال المكساج والمونتاج، وكل التصاريح الرقابية موجودة معايا، والفيلم متوافق عليه من الرقابة، مفيش مانع نهائي".

وتعرض فيلم "الملحد" لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.