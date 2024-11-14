لقاء الخميسي تنشر صورة مع ابنها في فعاليات مهرجان القاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45.

ظهرت الفنانة لقاء في الصورة مع ابنها "أدهم"، ارتدت فستانا أنيق باللون الأخضر اللامع.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "فستانك حلو أوي، ولا غلطة، لولو القمراية، ماشاء الله ربنا يحميكم".

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، داليا مصطفى، بسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، شريف منير، جوري بكر، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إلهام شاهين، إلهام صفي الدين، نسرين طافش، هيدي كرم، شريف رمزي وزوجته، دارين حداد، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

وقدمت إحدى الفرق الغنائية في حفل الافتتاح عرض فلسطيني تضامنا مع القضية الفلسطينية واكتسى مسرح الحفل بالشال الفلسطيني، وبعدها اشتعلت الأجواء بعرض أغنية "فلسطيني"، ليظهر في نهاية العرض رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي وتوسط الفرقة الفلسطينية وقال إنهم جميعهم من غزة وقام بالتصفيق لهم ووجه الشكر له.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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