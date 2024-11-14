جينيفر لوبيز وسيلين ديون في عرض أزياء إيلي صعب

كتبت- سهيلة أسامة:

حضر النجمتين سيلين ديون وجنيفير لوبيز، عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي أقيم أمس الأربعاء في مدينة الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية المملكة، صور لسيلين ديون وجينيفر لوبيز وهن تضعن بصماتهن في موسم الرياض، وعلق: "للتاريخ".

وقدمت جينيفر لوبيز استعراضًا عالميًا على أرض الرياض، وباقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الحضور الذي تفاعلوا معها بشكل كبير.

كما شاركت بالحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وقدمت عرضَا لاقى إعجاب الحضور، إلى جانب المغنية العالمية كاميلا كابيو.

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