محمد رمضان يشوق جمهوره ببرومو أول أغاني ألبومه

كتب-مصطفى حمزة:

كشف النجم محمد رمضان، عن مفاجآت أول ألبوم غنائي يقدمه، بعد سنوات من طرح العديد من أغانيه عبر قناته في موقع يوتيوب.

النجم محمد رمضان، أعلن عن ألبومه، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "صباح الحب، بدأت رحلة الألبوم الأول، ونزلت امبارح على انستجرام جزء تشويقي من أول أغنيتين، تجربة جديدة بتقربني اكتر لجمهوري وبتفهمنا بعض أكتر، رأيهم على طول بيهمني لأنهم مصدر حماسي وطاقتي، الألبوم قريباً ثقة في الله نجاح".

وطرح النجم محمد رمضان، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، برومو أغنيتين، الأولى ، هي "سهران ع النيل"، والثانية مع الدي جي وكاتب الأغاني مطرب الراب الإنجليزي A FRO B، إذ يقدما معا ريمكس بالعربي، للأغنية الشهيرة "دروجبا -جوانا"، التي تصدر بها مغني الراب الإنجليزي قوائم بيلبورد .

النجم محمد رمضان، أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

جوانا

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سهران ع النيل

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