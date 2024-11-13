في عرضه الأول بالعالم العربي فيلم "سامية" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت- منال الجيوشي

يشهد فيلم سامية للمخرجة ياسمين شمديريلي عرضه الأول بالعالم العربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وأربعين والتي تنطلق يوم الأربعاء 13 نوفمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 22 نوفمبر، ويُعرض ضمن برنامج البانوراما الدولية.

يستند الفيلم إلى القصة الحقيقية لسامية يوسف عمر، وهي رياضية صومالية شابة، عنيدة وعازمة، تتحرك بجرأة نحو مستقبلها لتصبح عداءة أولمبية ورمزًا للنضال من أجل الحرية وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

شهد سامية عرضه العالمي الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث نافس ضمن المسابقة الروائية الدولية وفاز بجائزة الجمهور العالمية، وامتدت رحلته بالمهرجانات السينمائية لتشمل مهرجان ميونخ السينمائي الدولي بألمانيا حيث فاز بجائزة الجمهور، وبعدها مهرجان سيلك روود السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة أفضل مخرجة، ثم مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي.

سامية إنتاج ألماني إيطالي مشترك، من إخراج ياسمين شمديريلي ويشاركها في التأليف نسرين شمديريلي وجوزيبي كاتوزيلا، وبطولة الممثلة والكاتبة الشهيرة واريس ديري، والممثلة والمنتجة فتحية عبسي، وإلهام محمد عثمان، وفتح الهادي، وريان روبل. تولى المونتاج ميشتيلد بارث، ومدير التصوير فلوريان بيروتي.