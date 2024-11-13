منها تجاهل بوسي شلبي وطرد هند عاكف.. مواقف محرجة للنجوم في القاهرة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥

المهرجان شهد خلال الدورات السابقة عددا من اللقطات والمواقف التي سببت إحراجا لنجوم الفن، أبرزها:

تعثر فيفي عبده بسبب فستانها

تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف محرج، بسبب تعثرها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ ٤٠ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب طول فستانها، وداعبت الكاميرات وقتها قائلة: "في ناس هنا عينيها ما شاء الله"

حجاب سما المصري

اعتادت الفنانة سما المصري على إثارة الجدل خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة في عدد من دوراته السابقة، وهو ما حدث في الدورة ٤١ من المهرجان، حينما ظهرت سما المصري مرتدية الحجاب، ليقوم المنظمين بطردها بسبب عدم توجيه دعوة لها

حسين فهمي يتجاهل بوسي شلبي

أحرج الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي خلال تواجدهما على السجادة الحمراء لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44

وطلبت بوسي من حسين فهمي التصوير على السجادة الحمراء، ولكنه رفض طلبها مسرعا بصحبة زوجته دون التقاط صورة معها، وفسر الأمر بأنها تجاهلت تعليمات المهرجان بعدم إحضار الهاتف والتصوير على السجادة الحمراء

سقوط سما المصري

في حفل افتتاح الدورة ٣٨ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعرضت سما المصري لموقف محرج، بعدما تعثرت على السجادة الحمراء وسقطت على الأرض، أمام الجميع.

محاولة طرد هند عاكف

خلال حفل افتتاح الدورة ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لم يسمح منظمو حفل الافتتاح للفنانة هند عاكف بالتواجد على السجادة الحمراء، وأثار ما حدث غضبها، قائلة: "أنا فنانة ومن حقي أدخل"، وسبب منعها من الدخول وقتها عدم وجود دعوة معها لحفل الافتتاح، وبعدها تم حل المشكلة

سقوط نادية الجندي

تعثرت الفنانة نادية الجندي خلال سيرها على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسبّب فستانها الطويل في سقوطها على الأرض بشكل مفاجئ، إذ تلقّت مساعدات كل من حولها حتى استعادت توازنها مرة أخرى