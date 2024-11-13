هنادي مهنا تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير ومايان السيد تغازلها

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء مشاركتها في حفلة غنائية لإحدى الشركات الكبرى.

ونشرت هنادي مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قبل ليلتين".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Hanady‎‏ (@‏‎hanadymehanna‎‏)‎‏

وتفاعل أصدقائها من نجمات الفن، أبرزهم فدوى عابد، وميان السيد التي علقت على الصور، وكتبت: "الأجمل".

نالت الصور استحسان متابعي انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة وحلوة وعسل"، جمال وأناقة"، برنسيسة"، "قمر ما شاء الله"، "النعمة تساوي الجمال".

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