هنادي مهنا تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير ومايان السيد تغازلها
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كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء مشاركتها في حفلة غنائية لإحدى الشركات الكبرى.
ونشرت هنادي مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قبل ليلتين".
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وتفاعل أصدقائها من نجمات الفن، أبرزهم فدوى عابد، وميان السيد التي علقت على الصور، وكتبت: "الأجمل".
نالت الصور استحسان متابعي انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة وحلوة وعسل"، جمال وأناقة"، برنسيسة"، "قمر ما شاء الله"، "النعمة تساوي الجمال".
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