"أرخص سعر".. تعرف على أسعار تذاكر أول حفلات تووليت

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب تووليت لتقديم أول حفل منفرد له، ضمن حملة الترويج لألبومه "كوكتيل أغاني" الذي طرح في أغسطس الماضي.

الحفل يقام يوم ٥ ديسمبر، في زد بارك بالشيخ زايد، وتتراوح أسعار تذاكر الدخول التي طرحت الموجه الأول منها للحجز الإلكتروني، بين 500 و700 جنيه

مؤدي أغاني الراب تووليت طرح مؤخرا أغاني "في عينيه" بمشاركة فريق ديسكو مصر، و"ماتيجي أعدي عليكي"

ألبوم "كوكتيل أغاني"، الذي تضاعفت شهرة تووليت عقب طرحه في أغسطس الماضي، يضم 8 أغاني منها: (بقيت وحيد، عينيكي لون السما بالليل، ولسه بريء، ماتيجي أعدي عليكي، ليه بنخبي ومش بنقول، وحبيبي ليه).

في فيديو كليب أغنية "حبيبي ليه"، ظهر توو ليت في أغلب مشاهده، على طريقة ظهور النجم عمرو دياب، في فيلم "آيس كريم في جليم".

وحقق كليب "حبيبي ليه"، 14 مليون مشاهدة، عبر قناة توو ليت، في موقع يوتيوب، بعد 3 شهور من عرضه، وتصدرت أغاني الألبوم، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

وعن النجاح الذي حققه ألبوم "كوكتيل أغاني"، وتحقيق أغانيه أرقام قياسية في نسب المشاهدة، بعد طرحها عبر موقع يوتيوب، تحدث توو ليت مع موقع GRAMMY AWARDS ، وقال: "الأمر محفز بشكل لا يصدق، أن أرى الموسيقى التي أنشأتها في غرفة نومي تتردد صداها لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "فكرة إني أعرف بوجود مستمعين من ثقافات وخلفيات مختلفة يتواصلون مع عملي أمر منشط إبداعيًا، يدفعني هذا إلى الاستمرار في التطور وصنع الموسيقى بشغف أكبر".

تووليت، الذي نشر رابط الحوار مع موقع الجوائز العالمية عبر صفحته في موقع "انستجرام" وعلق:: "الحمد لله"، بدأ ظهوره على الساحة في مارس 2024، وطرح ألبومه الأول، تحت عنوان "طيش شباب"

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