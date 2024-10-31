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أول تعليق من حسين فهمي بعد وفاة شقيقه مصطفى فهمي

01:27 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الفنان حسين فهمي

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كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان حسين فهمي شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر صورة لشقيقه الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيد".

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

حسين-فهمي

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