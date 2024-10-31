بالصور| أسماء جلال وياسمين رئيس بوصلة ضحك بمؤتمر "الفستان الأبيض" في "الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لفيلم الفستان الأبيض، بحضور صناعه، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر.

أدار المؤتمر الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في الدورة السابعة، وحضره: المنتج محمد حفظي، المنتج طارق نصر، الفنانة أسماء جلال، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة إنجي أبو السعود.

ودخلت ياسمين وأسماء في وصلة ضحك هستيري أثناء المؤتمر.

الفيلم عُرض أمس الأربعاء 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير جدا من نجوم وصناع الفن، بينهم: تامر حبيب، شريف رمزي، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، باسل الزارو، رانيا محمود ياسين، محمد فراج، بسنت شوقي، داليا شوقي، أروى جودة، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى.