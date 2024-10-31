لعب للزمالك وارتدى قميص الأهلي.. تفاصيل علاقة الراحل حسن يوسف بالقطبين

كتب-مصطفى حمزة:

ظهور صورة نادرة للفنان الراحل حسن يوسف، وهو يرتدي قميص نادي الزمالك، جدد الحديث عن علاقة الفنان الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، والنادي صاحب الشعبية العريضة

الفنان الراحل حسن يوسف، في حوارات صحفية عديدة، كشف تفاصيل انتمائه للقلعة البيضاء، وقال: "كنت لاعبا في الزمالك حتى سن الـ18 عامًا، وكنت رئيس فريق الكرة في مدرسة الخديوي إسماعيل، وكنت ألعب في مركز الجناح الأيمن، وأتذكر أنني كنت أتدرب في أرض المعلمين التي أصبحت مستشفى أبو الريش حاليا، لكن بعد دخولي معهد الفنون المسرحية طغت هواية التمثيل على كل شيء".

المفارقة هنا أن الفنان الراحل، ارتدى أيضا قميص النادي الأهلي، وذلك عام 1973، عندما أنتج وقام ببطولة فيلم "الشياطين و الكورة"، وشاركته البطولة زوجته الفنانة شمس البارودي.

وأدى الراحل دور لاعب كرة قدم في نادي الشياطين الحمر، ويشاركه اللعب في نفس الفريق النجم عادل إمام المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف "الولد الشقي"، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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