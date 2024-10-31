شيماء سيف تكشف عن سبب إجرائها عملية "تكميم معدة"

كتبت- نوران أسامة:

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت خلال الحلقة عن سبب إجرائها عملية "تكميم المعدة".

وقالت: "أنا بكره إني أكون تعبانة، وربنا مش بيحمل حد فوق طاقته وممكن أتحمل أي ابتلاء إلا المرض لأن أنا مبحبش أتحوج لحد أو إن حد يساعدني، ولما رجلي تعبتني حصل بين يوم وليلة، وكنت كويسة".

وتابعت: "وأنا مكنتش بشوف نفسي تخينة، ولما ركبتي اليمين وجعتني ومكنتش قادرة أتحرك، وكنت في أيام التصوير، ومش أنا اللي أعتذر وأقول معلش يا جماعة عشان رجلي، ولما روحت الدكتور قالي لازم تعمل تغير مفصل وحسيت إن الكلمة كبيرة عليا".

واستكملت شيماء: "والدكتور قالي الوضع ممكن يتعالج بس لازم الوزن ينزل، وأول ما قال كده أنا أخدت القرار ومقولتش لأمي ولا لحد من عيلتنا، و"كارتر" كان رافض تمامًا، وليلة العملية قعدت أصلي، وأول مجبوليش لبس العملية كنت عايزة أهرب بس كان قافلين باب الدور كله، وقبل العملية كنت بجيب كميات أكل رهيبة وخلاني أكره الأكل، وفضلت أسبوع مركبة محاليل، وتلاجتي بقى كلها خضار ومعنديش سكر في البيت والبريك بتاعي أسماك ومشويات، وبقيت كارهة الأكل وبقى ده أسلوب حياتي، وثبت على كده ومستمتعة جدًا ".

يُذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية ملك والشاطر، بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، مصطفى غريب، والتي عرضت في المملكة العربية السعودية.

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