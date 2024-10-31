رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "دهب" بطولة هيفاء وهبي

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دهب" بطولة الفنانة هيفاء وهبي البوستر الرسمي، استعدادًا لعرضه في ماراثون رمضان المُقبل 2025.

تعود الفنانة هيفاء وهبي للمنافسة بقوة ضمن موسم رمضان 2025 من خلال مسلسلها الجديد "دهب"، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن الدراما الرمضانية.

العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

فيما انتهت هيفاء وهبي، مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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