بالصور| محمود شاهين بصحبة زوجته في مهرجان الجونة السينمائي

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

الجونة- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

التقطت عدسة مصراوي صورا لمدير التصوير محمود شاهين، أثناء تواجده بصحبة زوجته في منطقة البلازا، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر.

وحرص شاهين على التقاط صورا تذكارية مع زوجته، في اليوم الثامن من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل بحفل ختام لإعلان الجوائز والأفلام الفائزة.

ويشهد اليوم الخميس إقامة المهرجان لمؤتمر صحفي لمناقشة فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان عوف، وذلك بعد عرضه أمس الأربعاء 30 أكتوبر، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.