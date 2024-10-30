تفاصيل أصعب زواج وطلاق في حياة الراحل مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب-مصطفى حمزة:

شهدت حياة الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا اليوم، 3 زيجات، كان آخرها وأكثرها إثارة للجدل أزمات زواجه وانفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

الفنان الراحل مصطفى فهمي، تزوج ثلاث مرات، الأولى من الإيطالية كارلا ولديه منها ولد وبنت، والثانية كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، وتم الطلاق عام 2012، بعد زواج دام 5 سنوات، وفي عام 2015، تزوج الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وتم الطلاق في عام 2021.

وتصدر الفنان الراحل مصطفى فهمي، قوائم موقع البحث جوجل، في عام 2021، مع بداية النزاع مع الإعلامية فاتن موسى، عقب إعلان الطلاق.

طلاق غيابي

وبدأت الأزمة مع إصدار الإعلامية فاتن موسى، بيان عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، للتعليق على طلاقها من الفنان مصطفى فهمي.

وأكدت الإعلامية فاتن موسى بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور

خلافات مستمرة

الفنان مصطفى فهمي من جهته، ظهر في برنامج "الحكاية"، ورد على الاتهامات، وقال: "أنا بشوف الطلاق ده حاجة صحية جدا، أنا اتجوزت فاتن لمدة 4 سنوات، في أول سنتين كان فيهم خلافات بسبب لبسها، وابتدت تزيد هذه الخلافات بعد كده وأصبحت خلافات مستمرة".

وأضاف: "على طول بقا في شد وجذب، طبعا الناس كانوا بيشوفوا صورنا على السوشيال ميديا يقولوا إن إحنا في قمة السعادة ده مش شرط يكون واقع، وآخر سنتين كان فيهم تصادم مستمر".

وتابع: "حصل بيني وبين فاتن مشكلة قبل السفر، إن إحنا هنروح لبنان عشان نحضر خطوبة أختها، وأنا قررت إن أنا مش هسافر، أخوها كان قعد عندي بقاله أسبوع، قولتلها أنا مش هسافر، لكن إزاي، فقامت العركة والخناقة واشتدت جدا والصوت علي وعملنا خناقة كبيرة".

وأكمل: "أخوها قال كده مش هينفع وانزلوا اطلقوا، وقالت إني غدرت بيها، لا هي عارفة إني هطلقها وهي عارفة".

الفنان الراحل مصطفى فهمي، رحل عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية بعدما خضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

اقرأ أيضا

جلسة توجيه الممثلين.. تعرف على محاضرات وندوات مهرجان الجونة السينمائي في سابع أيامه

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى النجم الكبير مصطفى فهمي

الجونة السينمائي.. مركز السينما العربية يعلن الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية