مهرجان الجونة

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جلسة توجيه الممثلين.. تعرف على محاضرات وندوات مهرجان الجونة السينمائي في سابع أيامه

11:02 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مهرجان الجونة السينمائي

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الجونة- منى الموجي:

ينظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته السابعة، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر سابع أيام المهرجان، عددا كبيرا من جلسات النقاش والمحاضرات، والتي نستعرضها في السطور التالية:

مسرح سيني جونة

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

حوار مع جوانا حاجي توما وخليل جريج، يدير الحوار: جون ميشيل فرودون.

1:00 - 2:30 مساءً

توجيه الممثلين مع المخرج تامر محسن، يدير الحوار: صدقي صخر.

3:00 - 4:30 مساءً

التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة؟، المتحدثون: محمد عامر، محمد أبوغالي، ياسر شاكر، يدير الجلسة: عمرو منسي.

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

ترميم الأفلام: رؤية جديدة، المتحدثون: ماتيلد روكسيل، خيري بشارة، ستيفاني شولت، تامر السعيد، بياتريس دي باستر، نوريا سانز جاليجو، ماريان خوري، يدير الجلسة: أحمد نبيل.

3:00 - 4:00 مساءً

إتقان الأدوار: استراتيجيات للممثلين للفوز بأفضل الفرص المتاحة.

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 12:30 مساءً

نطاق أوسع :أفضل الممارسات للتليفزيون والأفلام على منصة ميتا، يدير الورشة: فريق ميتا.

2:00 - 4:00 مساءً

تجارب أداء الممثلين: استكشف المشهد الأمريكي والأوروبي مع ڤيني شيرچيل.

انطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

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