جلسة توجيه الممثلين.. تعرف على محاضرات وندوات مهرجان الجونة السينمائي في سابع أيامه
الجونة- منى الموجي:
ينظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته السابعة، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر سابع أيام المهرجان، عددا كبيرا من جلسات النقاش والمحاضرات، والتي نستعرضها في السطور التالية:
مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
حوار مع جوانا حاجي توما وخليل جريج، يدير الحوار: جون ميشيل فرودون.
1:00 - 2:30 مساءً
توجيه الممثلين مع المخرج تامر محسن، يدير الحوار: صدقي صخر.
3:00 - 4:30 مساءً
التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة؟، المتحدثون: محمد عامر، محمد أبوغالي، ياسر شاكر، يدير الجلسة: عمرو منسي.
حجرة المنتدى
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
ترميم الأفلام: رؤية جديدة، المتحدثون: ماتيلد روكسيل، خيري بشارة، ستيفاني شولت، تامر السعيد، بياتريس دي باستر، نوريا سانز جاليجو، ماريان خوري، يدير الجلسة: أحمد نبيل.
3:00 - 4:00 مساءً
إتقان الأدوار: استراتيجيات للممثلين للفوز بأفضل الفرص المتاحة.
حجرة الورش
10:00 صباحًا- 12:30 مساءً
نطاق أوسع :أفضل الممارسات للتليفزيون والأفلام على منصة ميتا، يدير الورشة: فريق ميتا.
2:00 - 4:00 مساءً
تجارب أداء الممثلين: استكشف المشهد الأمريكي والأوروبي مع ڤيني شيرچيل.
انطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.
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