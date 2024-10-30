مهرجان القاهرة السينمائي ينعى النجم الكبير مصطفى فهمي

كتبت- منى الموجي:

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ببالغ الحزن والأسى رحيل النجم الكبير مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي، بعد رحلة طويلة من الابداع الفني تاركا إرثا فنيًا مميزًا سيبقى فى تاريخ الفن، بأعمال أَثرت شاشة السينما والتليفزيون على مدار أكثر من نصف قرن، بدأت منذ السبعينات بفيلم "أين عقلي"، وتوجت بأخر الأعمال بمشاركته بفيلمي "السرب" و"أهل الكهف".

بدأ الفنان مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974، ليقدم بعدها العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحاً جماهيريا ونقديا كبيرا، وشكلت مكانة خاصة، منها: "وجها لوجه"، "لمن تشرق الشمس"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "موعد مع القدر"، "نبتدي منين الحكاية"، "قمر الزمان"، "هكذا الأيام"، "عذراء ولكن"، "كلهم في النار"، "قصر في الهواء"، "بنت غير كل البنات"، "امرأة قتلها الحب"، "امرأة في دمي"، "الندم"، "المليونيرة النشالة"، "الشباك"، "البنت اللي قالت لا"، "احترس نحن المجانين"، "ابتسامة واحدة تكفي" ، "الملاعين"، "سأعود بلا دموع"، "الفقراء أولادي"، "العاشقة"، "الرحمة يا ناس"، "رحلة الشقاء والحب"، "آدم يعود للجنة"، "دعوة للزواج"، "أيوب"، "الخادمة"، "أيام في الحلال"، "موعد مع القدر"، "الأوهام"، "ابتسامة في نهر الدموع"، "لصوص خمس نجوم"، "فرسان أخر زمن"، "خادمة ولكن"، "نوبة حراسة"، "الوردة الحمرا"، "لحظات حب"، "عمليات خاصة" .

كما أثرى شاشة الدراما ببطولة الكثير من المسلسلات الناجحة التي التف حولها الجمهور ومنها: "القضبان"، "إني خائفة"، "أيام العذاب"، "الرجل الذي أحبه"، "دموع في عيون وقحة"، "سر الغريبة"، "الرحلة 83"، "ويبقى الحب دائما"، "زائر الليل"، "دعوة للحب"، "حلم الليل والنهار"، "برديس"، "الحب وأشياء أخرى"، "وشاءت الأقدار"، "الضابط والمجرم"، "وعاد النهار"، "نار ودخان"، "مكان في القلب"، "ربيع في العاصفة"، "الشراع المكسور"، "وتدور الدوائر"، "لؤلؤ وأصداف"، "بعد العاصفة"، "أبيض وأسود"، "الغفران"، "بنت سيادة الوزير"، "إمرأة وثلاثة وجوه"، "الوديعة"، "ليالي الغربة"، "الصياد و الأفعى"، "حارة المحروسة"، "بريق في السحاب"، "الحفار"، "طريق السراب"، "حياة الجوهري"، "أسرار خاصة"، "القلب يخطئ أحيانا"، "حلم العمر كله"، "همسات في العاصمة"، "ليه يا دنيا ليه"، "قسمتي ونصيبي"، "مشوار امرأة"، "أحلام البنات" ،"قلوب تائهة"،"قصة الأمس"، "جدار القلب"، "دموع في نهر الحب"، "الوديعة والذئاب"، "قضية معالي الوزيرة"، "طيري يا طيارة"، "مملكة يوسف المغربي"، "مأمون وشركاه"، "حلاوة الدنيا"،"مليكة"، "بابلو".