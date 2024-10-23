إعلان

بدون مكياج.. جلا هشام تشارك متابعيها أحدث ظهور لها

02:15 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جلا هشام
  • عرض 5 صورة
    جلا
  • عرض 5 صورة
    جلا..
  • عرض 5 صورة
    جلا....
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة جلا هشام متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت "جلا" الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وسط الأجواء الطبيعية بدون مكياج.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر ماشاء الله ربنا يحميكي، وردة وسط الورد، قمر، من غير مكياج احلى كتير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جلا هشام، مسلسل "دواعي سفر" بطولة أمير عيد، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، نادر جودة، وإخراج محمد ناير.

اقرأ أيضًا:

كارول سماحة عن العدوان الإسرائيلي: "شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب"

أول تعليق من لطيفة بعد حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

إلهام شاهين رفقة نجوم الفن في "الليلة العمانية" بمهرجان الموسيقى العربية

قبل عرضه اليوم في مصر.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "Venom: The Last Dance"

إنجي علاء تبدأ كتابة إحدى قصص مسلسل "القصة الكاملة"

جلا هشام اطلالة جلا هشام السوشيال ميديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو