بدون مكياج.. جلا هشام تشارك متابعيها أحدث ظهور لها

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة جلا هشام متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت "جلا" الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وسط الأجواء الطبيعية بدون مكياج.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر ماشاء الله ربنا يحميكي، وردة وسط الورد، قمر، من غير مكياج احلى كتير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جلا هشام، مسلسل "دواعي سفر" بطولة أمير عيد، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، نادر جودة، وإخراج محمد ناير.

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