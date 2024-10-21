"الناس غدارة" تنهي رحلة الـ 10 سنوات بين مصطفى حجاج وهاني محروس

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن سيد حجاج "شقيق المطرب مصطفى حجاج"، انتهاء تعاقد شقيقه، مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس.

سيد حجاج، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "تم انتهاء التعاقد مع المنتج الكبير والأخ الغالي هاني محروس وشركة N J ميوزك والنجم مصطفي حجاج، وأتمنى إن ربنا يوفقهم في حياتهم القادمة أخواتي الغاليين، شريك النجاح المهندس هاني محروس، النجم مصطفى حجاج".

المطرب مصطفى حجاج، بدأ رحلته مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس عام 2014، وطرح العديد من أنجح أغانيه، ومنها يا منعنع، الوجع، وألبوم بعنوان "هزهزة"، يلا برا من حياتي، و يا باي، روح، بطليني.

كما قدم مصطفى حجاج من إنتاج هاني محروس، مجموعة دويتوهات، منها "أبويا قال لي" مع المطرب رضا البحراوي، وبنجيب القرش مع المطرب حاتم عمور، والناس غدارة مع جاد شويري.

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