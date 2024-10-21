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بعد طرح ألبومها.. تفاصيل أول ظهور لشيرين عبدالوهاب في بث مباشر

12:32 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، عن استعدادها للظهور في بث مباشر، عقب انتهائها من طرح أغاني ألبومها.

المطربة شيرين عبدالوهاب وجهت عبر صفحتها في موقع "أكس"، جمهورها ، إلى إرسال الأسئلة عبر هاشتاج بعنوان "أسأل شيرين Ask sherin"، وكتبت: "منتظرة أسئلتكم من خلال هشتاج Ask_Sherin وهرد عليكم في لايف على حسابي على التيك توك

https://tiktok.com/@sherine"

ودعت المطربة جمهورها للمشاركة في استفتاء، عبر صفحتها في موقع "تيليجرام"، اختيار اسم ألبومها.

المطربة شيرين عبدالوهاب، طرحت مؤخرا آخر أغاني ألبومها وهي "ابتسمت"، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحد زعيم، وتوزيع توما.

شيرين عبدالوهاب البوم شيرين عبدالوهاب موقع أكس أسأل شيرين
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