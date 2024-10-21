أسما شريف منير تعترف: "عشت علاقات مش مرتاحة فيها"

كتب- هاني صابر:

كشفت أسما شريف منير، عن تفاصيل جديدة في حياتها الشخصية.

ونشرت أسما، صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عشت لفترة طويلة في علاقات مش مرتاحة فيها.. العلاقات كانت مرهقة ومليانة أذى نفسي، دايمًا حاسة إن فيه حاجة ناقصة، فيه حاجة غلط .. العلاقات كان فيها تضحيات كبيرة من طرف واحد، الحب والشغف اللي كنت بحلم بيهم مش موجودين".

‎وتابعت: "كنت دايمًا بقول لنفسي (مش لازم كل حاجة تكون مثالية، المهم إني مرتاحة حتى لو موجوعة، ما هو ده الحب اللي أعرفه.. مش الحب عذاب برضوا؟.. بس في نفس الوقت، كل مرة بشوف علاقة مليانة حب وتفاهم حقيقي، كنت بحس إني بتنازل عن حاجات مهمة في حياتي".

‎واستكملت: "لحد ما في يوم، قررت أقعد مع نفسي واسأل (هل الراحة كفاية؟ هل المفروض أقبل بعلاقة مفيهاش توازن والإحساس اللي أنا أستحقه بس عشان ده اللي أعرفه؟).. ‎بعد التفكير، قررت إني مش هتستمر في علاقة مش مريحة لمجرد إني خايفة أبقى لوحدي.. قررت إني استحق علاقة فيها حب حقيقي، دعم، وتفاهم".

‎وأضافت: "الدرس اللي اتعلمته كان واضح (متقبلش علاقة متوسطة بس عشان الخوف، احنا نستحق إننا نعيش علاقة مليانة حب وتقدير بجد".

يذكر أن، أسما شريف منير انفصلت عن الفنان محمود حجازي بعد زواج دام لسنوات بينهما، وذلك في أبريل عام 2021.

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