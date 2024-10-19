أحمد حاتم: "حياة العزوبية مش وحشة وهتجوز تاني"

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كتبت- منى الموجي:

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش في حلقة جديدة من برنامجه "ضيفي" المعروض على قناة الشرق للأخبار، الفنان أحمد حاتم، والذي تحدث عن بداياته ونجاح مسلسله الأخير "عمر أفندي"، وعلق على أزمة فيلم "الملحد".

حاتم تحدث أيضا عن حياته بعيدا عن الفن، وقال: "أول مرة أعيش لوحدي بعد الانفصال والطلاق، قبل الجواز كنت عايش مع أهلي دلوقتي مقدرش أعيش مع حد ومعتمد على نفسي وهي تجربة مش مضايقاني".

وتابع "أحب أكون شاب مستقر، لكن حياة العزوبية مش وحشة ومش متضايق، لكن لما بتطول بشوفها مش في صالح الفنان ولا الإنسان أصلا ده الطبيعي، وأتمنى لو كنت فشلت في ده قبل كده أنجح فيه لو كررته".

وأشار إلى أن فكرة الزواج مرة ثانية قائمة، وكشف عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلا "تكون بنت ناس ومريحة وسالكة وتحتويني".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل عمر أفندي مع الفنانة آية سماحة، وحقق نجاحا كبيرا، كما استقبلت دور العرض السينمائي منذ فترة فيلمه "عاشق" ويجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.

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