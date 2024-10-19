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28 صورة من حفل خطوبة منة عدلي القيعي بحضور نجوم الفن

11:59 ص السبت 19 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي، مساء أمس الجمعة، بحفل خطوبتها رسميا على الفنان يوسف حشيش بحضور عدد من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور من نجوم الفن أكرم حسني، وهشام ماجد، ويوسف الشريف وشيكو ودياب وكارمن سليمان وساندي.

وكانت منة عدلي القيعي، أعلنت ارتباطها وقراءة الفاتحة في سبتمبر الماضي، وعلقت وقتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وطنط تبقى حماتي".

يذكر أن، منة القيعي شاركت في مهرجان "نبتة" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثاني.

كما حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

منة عدلي القيعي منة القيعي حفل خطوبة خطوبة منة عدلي القيعي
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