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وفاة والدة الفنانة مروى اللبنانية

12:34 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    مروى اللبنانية
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مروى اللبنانية
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مروى اللبنانية
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مروى اللبنانية
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كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة مروى اللبنانية، عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض.

وكتبت مروى، عبر حسابها على فيسبوك: " توفيت والدتي الغالية على صلاة الجمعة.. اللهم أرحم أمي فهي أغلى ما فقدت اللهم أغفر لأمي الحبيبة وأرفع درجاتها مع الصابرين الشهداء، وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين وجميع موتى المسلمين آجمعين".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة مروى اللبنانية سيت كوم "١١ شارع النخيل" والذي عرض عام ٢٠٢١، وشارك في بطولته سامح حسين، ياسر الطوبجي، عمرو عبدالعزيز، عبير منير، ومن إخراج أيمن خطاب.

مروى اللبنانية

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الفنانة مروى اللبنانية وفاة والدتها الفنانة مروى مروى اللبنانية
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