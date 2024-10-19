وفاة والدة الفنانة مروى اللبنانية

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة مروى اللبنانية، عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض.

وكتبت مروى، عبر حسابها على فيسبوك: " توفيت والدتي الغالية على صلاة الجمعة.. اللهم أرحم أمي فهي أغلى ما فقدت اللهم أغفر لأمي الحبيبة وأرفع درجاتها مع الصابرين الشهداء، وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين وجميع موتى المسلمين آجمعين".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة مروى اللبنانية سيت كوم "١١ شارع النخيل" والذي عرض عام ٢٠٢١، وشارك في بطولته سامح حسين، ياسر الطوبجي، عمرو عبدالعزيز، عبير منير، ومن إخراج أيمن خطاب.

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