رسائل نجوم الفن لـ منة عدلي القيعي بعد خطوبتها (صور)

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- هاني صابر:

وجه عدد من نجوم الفن، رسائل تهنئة للشاعرة منة عدلي القيعي، بعد احتفالها مساء أمس الجمعة، بحفل خطوبتها رسميا على الفنان يوسف حشيش، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وهنأت نسرين أمين صديقتها منة عدلي القيعي، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "ما شاء الله، أحلى عروسة، ألف مبروك". بينما كتب الشاعر تامر حسين: "مبروك يا منون ربنا يسعدك". وكتبت المطربة ساندي: "مبروك يا حبيبتي". فيما كتب الملحن عزيز الشافعي: "قمرين".

وحرص عدد من الفنانين على حضور خطوبة منة عدلي القيعي بينهم أكرم حسني، وهشام ماجد، ويوسف الشريف وشيكو ودياب وكارمن سليمان وساندي.

وكانت منة عدلي القيعي، أعلنت ارتباطها وقراءة الفاتحة في سبتمبر الماضي، وعلقت وقتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وطنط تبقى حماتي".

يذكر أن، منة القيعي شاركت في مهرجان "نبتة" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثاني. كما حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

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