محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة عن دوره في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد هنيدي عن تفاصيل شخصية المحامي "عبد الستار" والتي يقدمها في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال هنيدي، في لقائه بأحد برامج التواصل الاجتماعي، على منصة "انستجرام"، إنه لم يقم بتجسيد الشخصيات المهنية في أعماله السابقة، وكان يتمنى تجسيد دور محامٍ، لافتًا إلى أنه أعجب للغاية بسيناريو العمل الدرامي.

وأضاف، قائلًا: "شخصية المحامي دور جديد عليا، وليه ظروف خاصة هو محامي مش طبيعي بيمر بمراحل معينة في حياته شخصية لذيذة، بيمر بمواقف كوميدية هايلة والجميل أني بلعب دور شوية شرير لكنه شر كوميدي".

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وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور.

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