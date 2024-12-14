مستوحى من جرائم حقيقية.. جمال سليمان يستعد لتصوير مسلسل "أهل الخطايا"

كتبت- منى الموجي:

انضم النجم جمال سليمان لفريق مسلسل "أهل الخطايا" إخراج رؤوف عبدالعزيز، ليتجدد اللقاء بينهما بعدما تعاونا في مسلسل الطاووس بموسم رمضان 2021.

ويستعد سليمان لتصوير مشاهده خلال الفترة المُقبلة. يتناول رؤوف عبدالعزيز من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على كتابتها على مدار الأشهر الماضية مع المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2025.

يشار إلى أن مسلسل "أهل الخطايا"، يبدأ تصويره الفترة المقبلة ويقوم ببطولته النجم جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور ومحمدعبد القوي، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وجاري الإعلان عن قائمة أبطال المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.