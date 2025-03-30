تعرف على موعد حفل عمرو دياب في البحرين

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما في مملكة البحرين، يوم 4 أبريل، على خشبة مسرح "بيون الدانة".

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت البوستر الرسمي للحفل وعلّقت: "أيام قليلة تفصلنا عن موعدنا مع الهضبة عمرو دياب".

يُذكر أن آخر أعمال عمرو دياب كانت أغنية "الطعامه"، التي طرحها مؤخرًا عبر منصات الموسيقى الرقمية وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

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