محمد المازم يحتفل بعيد الحب بأغنيته الرومانسية "أي عيد؟"

كتبت - منال الجيوشي

طرح الفنان الإماراتي محمد المازم أغنية رومانسية جديدة بعنوان "أي عيد؟"، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

أغنية "أي عيد؟" إنتاج محمد المازم، من كلمات "هتان"، وألحان "مغرم وتر"، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر من عمار البني.

وتم طرحها عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" وتوزيعها وبثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والعربية

وتقول بعض كلمات الأغنية: أي عيد أي حب وأي فرحة؟ وألف طفل داخلي مانجى من يوم ذبحه، عيد حب وقال عيد آه ياجرحي الجديد لي متى وأيامي تلعب عبث وما يهدى جرحه؟؟