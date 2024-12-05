منة فاضل تستعد لطرح كليب "ما بقتش بخير" بعد غنائها مع رامي جمال

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"كامل العدد".. جانا دياب تستعد لأولى حفلاتها الغنائية في لندن

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة منة فاضل، لطرح كليب غنائي بعنوان "مبقتش بخير" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، قريبا.

وأحيت منة فاضل مؤخرًا حفلًا غنائيًا مع الفنان رامي جمال، ونجحت في لفت الأنظار لموهبتها الغنائية ونالت إعجاب الجمهور.

وكشف المنتج معتز عرموش عن موعد طرح الأغنية، وأوضح أن الأغنية تم تصويرها بأحد المناطق في القاهرة، ومن المقرر أن يتم طرحها يوم 12 ديسمبر الجاري عبر قناة مزيكا ومنصات الموسيقى المختلفة.

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