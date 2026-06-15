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شهد عادل تتعاون مع بتول عرفة في فيديو كليب أغنية حياتك وحكايتك

كتب : منى الموجي

09:21 م 15/06/2026
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    المطربة شهد عادل
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    شهد عادل من فيديو كليب حياتك وحكايتك

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تعاونت المخرجة بتول عرفة مع المطربة الشابة شهد عادل في فيديو كليب أحدث أغانيها حياتك وحكايتك، وتم طرحه اليوم على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل أغنية حياتك وحكايتك لـ شهد عادل

شهد عادل تبلغ من العمر 18 عاما، وتحمل الأغنية مشاعر إنسانية تحكي عن فتاة تعيش صدمة بعد اكتشافها أن قلب حبيبها وصديق طفولتها ومراهقتها تحول لأخرى.

ويعتمد الكليب على أسلوب الفلاش باك وينتقل بين الماضي والحاضر.

أغنية "حياتك وحكايتك" من كلمات محمد شكري وألحان وتوزيع محمد أبو زيد وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

زينة الخلايق و100 حلفان

كانت الشركة طرحت مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغاني المطربة إيناس عز الدين "زينة الخلايق" والتي صورتها كفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا ونسب استماع مرتفعة، وتعاونت خلالها مع الشاعر مودي نبيل، والملحن محمد مصطفى، توزيع هشام محمد.

وتعاونت الشركة خلال الفترة الماضية مع الفنان سامر أبو طالب، وقدما معا أغنية 100 حلفان وحمل فيديو كليب الأغنية توقيع المخرج فادي حداد، كلمات محمد الغنيمي، ألحان شريف إسماعيل، توزيع هارون.

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