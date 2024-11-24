الليلة.. فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلا في معهد الموسيقى العربية

كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا تحييه فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ٢٤ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج العديد من الأناشيد والإبتهالات الدينية، منها: دعوني أناجي حبيبي، النبي صلوا عليه من التراث الديني، صلينا الفجر فين لـ حسين فوزي، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، يا منى عيني لـ أحمد عبدالله، طلعة المشهد من التراث الصوفي، القلب يعشق كل جميل، حديث الروح لـ رياض السنباطي، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، خشوع لعمار الشريعي، مولاي لـ بليغ حمدي، صلاة ربي لحسام صقر، ختام الأنبياء لـ جمال سلامة، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوي.

ويحيي الحفل: حسام صقر، سماح عباس، ولاء رميح، إبراهيم فاروق، محمد عبدالحميد، محمد حسين وأشرف زيدان .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام ١٩٧٢ وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام ١٩٧٣ بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني.