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تصل لـ25 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي وبهاء سلطان

12:58 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل النجمة روبي، والمطرب بهاء سلطان، تفاصيل الدفعة الثانية من تذاكر الحفل المقام يوم الجمعة 6 ديسمبر.

الحفل المقام في فاميلي بارك، من المقرر أن يبدأ في الخامسة ، ويستمر حتى الحادية عشرة مساء.

وكانت الجهة المنظمة أعلنت عن الدفعة الأولى من التذاكر، وجاءت كالتالي: 507، 807، و1507، و2507 جنيه.

مع اقتراب موعد الحفل، تم الكشف عن الدفعة الثانية، من التذاكر، وتراوحت أسعارها، بين طاولة فرد واحد 1500، وطاولة 4 أفراد 6000، وصالة فرد واحد 2500، وصالة 10 أفراد 25 ألف جنيه.

المطرب بهاء سلطان، قدم مؤخرا أغنية فيلم "الهوى سلطان، وهي بعنوان "أنا من غيرك"، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

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حفل روبي وبهاء سلطان أسعار تذاكر حفل روبي وبهاء سلطان روبي بهاء سلطان
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