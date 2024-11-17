ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ما شاء الله، جميلة، لوكا القمر، أجمل وأرق واحدة، ملاك".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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