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نقابة الموسيقيين: الكينج محمد منير في منزله بصحة جيدة ولم يدخل الرعاية المركزة

10:46 م السبت 16 نوفمبر 2024

الكينج محمد منير

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كتب - هاني صابر :

كشف أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما يتم تداوله عن تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير محمد منير وإعادة نقله للمستشفى، واصفًا الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للكينج محمد منير بأنها "فبركة صحافة".

وأضاف "أبو المجد، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد انتشار الأخبار بشأن نقل الكينج للمستشفى توجه نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ووكيل النقابة للاطمئنان على حالته الصحية، موضحًا أنه تم اكتشاف أنه لم يدخل العناية المركزية ولا يعاني من أي أزمة أو وعكة صحية، والأمر لا يتخطى إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أن الفنان محمد منير حاليًا في منزله بعد إجراء الفحوصات الطبية بالمستشفى، مضيفًا: "الكينج تواجد في المستشفى لمدة 48 ساعة للفحص الطبي الشامل ولم يكن يعاني من أي أزمات صحية كما تداولت المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن الكينج لم يتوجه للمستشفى ولا يعاني من مشكلة صحية، بل ما حدث هو متابعة دورية وهو بخير الآن.

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