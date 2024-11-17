تعرف على برنامج الأحد.. "القاهرة السينمائي" يعرض "موعد مع الماضي" و"في الكاميرا"

كتبت- منى الموجي

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد 17 نوفمبر، فعاليات دورته الـ45، والتي تتنوع بين عروض للأفلام في مسابقاته وبرامجه المختلفة وجلسات الحوار والنقاش، ونستعرض في السطور التالية أبرزها..

- يشهد المسرح الكبير عرض 4 أفلام، هي: مالدورو الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفي الثالثة عصرا فيلم العام الجديد الذي لم يأت أبدًا، وحلقتين من مسلسل موعد مع الماضي في السادسة مساء، وتختتم عروض المسرح الكبير الساعة 9 مساء بفيلم موندوف.

- وعلى المسرح الصغير يشاهد حضور المهرجان: الساعة 12 ظهرا مجموعة من الأفلام القصيرة، الساعة 3 مساء ديسكو أفريقيا: قصة مدغشقر، الفيلم السعودي فخر السويدي وذلك في تمام السادسة مساء، وأخيرا فيلم في الكاميرا الساعة 9 مساء.

- يستقبل مسرح الهناجر في الثانية عشرة ظهرا فيلم لعنة الجن، وفي الثالثة عصرا يشاهد الجمهور فيلم مذبحة الخنازير الجميلة، كما يُعرض فيلم "مارس إلى مايو" في السادسة مساء، على أن يكون حضور المهرجان على موعد مع فيلم داهومي في التاسعة مساء.

- وضمن برنامج ترميم الأفلام الكلاسيكية، يشاهد الحضور فيلم قصر الشوق، الساعة الثانية عشرة ظهرا، في سينما الهناجر، وبنفس المكان تُعرض مجموعة من برنامج الأفلام القصيرة في الثالثة عصرا، ومن الهند يشاهد الجمهور فيلم البطل في تمام الساعة السادسة مساء، كما يُعرض من الأفلام الكلاسيكية المرممة فيلم "الزوجة الثانية" الساعة التاسعة مساء.

- في الواحدة ظهرا يشاهد حضور مهرجان القاهرة فيلم "نظرة مفاجئة إلى أشياء أعمق"، في سينما الزمالك 1، وفي الرابعة عصرا تقدم السينما فيلم "كعكتي المفضلة"، ومن بنجلاديش يعرض المهرجان الساعة السادسة مساء فيلم "عزيزتي مالوتي"، وكذلك يشاهد الجمهور في الزمالك الفيلم المصري "مين يصدق" ذلك في التاسعة مساء، وفي الثانية عشرة ظهرا فيلم "أيضا".

- في سينما الزمالك 2، يتم عرض فيلم "حينما حل الليل" الساعة 1 ظهرا، والفيلم اللبناني "أرزة" الساعة 4 عصرا، والفيلم المصري "أبو زعبل" الساعة 6 مساء، وأخيرا فيلم "حب صغير" الساعة 9 مساء.

مهرجان القاهرة السينمائي كرّم في افتتاح دورته الـ45 التي أقيمت مساء الأربعاء 13 نوفمبر: المخرج الكبير يسري نصر الله ومنحه الهرم الذهبي، الفنان أحمد عز وحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز.