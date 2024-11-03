سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار في مهرجان الجونة بإطلالات مميزة لاقت إعجاب زميلاتها في الوسط الفني.

وأشادت الفنانة سارة عبد الرحمن في إحدى اللقاءات باختيارات مايان للأزياء هذا العام، مؤكدة أنها قدمت تنوعا لافتا في تصميماتها مقارنة بالسنوات السابقة.

واُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي.

يُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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