مهرجان الجونة

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سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

07:07 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    مايان السيد - مهرجان الجونة (5)
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    مايان السيد (2)
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    مايان السيد (13)
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    مايان السيد - مهرجان الجونة (4)
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    مايان السيد (1)
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    مايان السيد بالجونة
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    مايان السيد (12)
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    إطلالة الفنانة مايان السيد في سابع أيام الجونة (1)
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    مايان السيد (11)
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    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (1)
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    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (9)
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (7)
  • عرض 35 صورة
    مايان السيد - مهرجان الجونة (6)
  • عرض 35 صورة
    إطلالة مايان السيد في سابع أيام الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار في مهرجان الجونة بإطلالات مميزة لاقت إعجاب زميلاتها في الوسط الفني.

وأشادت الفنانة سارة عبد الرحمن في إحدى اللقاءات باختيارات مايان للأزياء هذا العام، مؤكدة أنها قدمت تنوعا لافتا في تصميماتها مقارنة بالسنوات السابقة.

واُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي.

يُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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