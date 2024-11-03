مهرجان الجونة

إعلان

70 صورة لـ أغرب إطلالات النجوم والنجمات في جميع أيام الجونة

05:49 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 70 صورة
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    الفنان أحمد مالك
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 70 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 70 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    أحمد مالك من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 70 صورة
    بشرى في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بشرى في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بشرى في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بشرى في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بشرى في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بشرى في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    إطلالة جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    قصة فستان جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    بالكب جيهان خليل في الجونة
  • عرض 70 صورة
    جيهان خليل في الجونة
  • عرض 70 صورة
    انتقاد إطلاله جيهان خليل
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري على الريد كاربت_25
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيري من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي_26
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر بعض النجوم والنجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات غريبة.

في هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

أحمد مالك:

ظهر الفنان أحمد مالك خلال حضوره حفل ختام مهرجان الجونة ببدلة بتصميم غريب باللون الرصاصي.

آسر ياسين:

أطل الفنان آسر ياسين بإطلالة غير تقليدية، إذ ارتدى بدلة فضفاضة، باللون البيج، ونسق معها قميص أبيض وربطة عنق بالبني الداكن.

جيهان خليل:

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستان طويل بقصة الكب باللون البيج ولكنه يميل إلى الأسلوب الشاطئي، وهو ما يتناقض مع بروتوكول المهرجانات السينمائية التي تتطلب إطلالات أكثر رسمية وأناقة.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى بفستان شيفون مطبوع بطبعات كبيرة وألوان زاهية، بالإضافة إلى الريش على الأكتاف.

بسنت صيام:

ارتدت الفنانة إطلالة غير مناسبة على الإطلاق لمهرجان الجونة السينمائي.

داليا البحيري:

ظهرت الفنانة داليا البحيري بفستان غير مناسب للسجادة الحمراء حيث اختارت فستان شفاف مطبوع بنقشة جلد النمر.

اقرأ أيضا:

بأكثر من 200 ألف.. جيهان الشماشرجي بجامبسوت شفاف في الجونة.. 10 صور

الأسود يسيطر على إطلالات الجونة.. فساتين وجامبسوت وبدل (50 صورة)

محمد فراج بـ "الأوڤر سايز" في الجونة.. بدلته بسعر خيالي

بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لفستان نسرين طافش في الجونة بألوان مختلفة – أيهم الأجمل؟

استغنت عن هذه القطعة.. دار الأزياء تنشر صور البروڤا لفستان كارولين عزمي الجريء في الجونة.. وهذه تكلف

مايان السيد بفستان مفتوح ورانيا جريئة.. 100 إطلالة للنجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

"ريش كتير وأوفر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

15 صورة لـ أجرأ إطلالة في خامس أيام مهرجان الجونة.. مكشوف وخطف الأنظار

مهرجان الجونة 2024 أغرب إطلالات النجوم والنجمات بدلة فطوطة ومايو داليا البحيري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فساتين جريئة وبدون بطانة وغريبة.. 180 إطلالة للنجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)