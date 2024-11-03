70 صورة لـ أغرب إطلالات النجوم والنجمات في جميع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر بعض النجوم والنجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات غريبة.

في هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

أحمد مالك:

ظهر الفنان أحمد مالك خلال حضوره حفل ختام مهرجان الجونة ببدلة بتصميم غريب باللون الرصاصي.

آسر ياسين:

أطل الفنان آسر ياسين بإطلالة غير تقليدية، إذ ارتدى بدلة فضفاضة، باللون البيج، ونسق معها قميص أبيض وربطة عنق بالبني الداكن.

جيهان خليل:

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستان طويل بقصة الكب باللون البيج ولكنه يميل إلى الأسلوب الشاطئي، وهو ما يتناقض مع بروتوكول المهرجانات السينمائية التي تتطلب إطلالات أكثر رسمية وأناقة.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى بفستان شيفون مطبوع بطبعات كبيرة وألوان زاهية، بالإضافة إلى الريش على الأكتاف.

بسنت صيام:

ارتدت الفنانة إطلالة غير مناسبة على الإطلاق لمهرجان الجونة السينمائي.

داليا البحيري:

ظهرت الفنانة داليا البحيري بفستان غير مناسب للسجادة الحمراء حيث اختارت فستان شفاف مطبوع بنقشة جلد النمر.

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