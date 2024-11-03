مهرجان الجونة

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مفاجأة.. ميس حمدان تكشف عن أجمل إطلالات مهرجان الجونة - 30 صورة

05:30 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة رفقة خطيبها
  • عرض 29 صورة
    إطلالة أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    مس سليم في الجونة
  • عرض 29 صورة
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  • عرض 29 صورة
    أروى جودة جذابة في أحدث ظهور
  • عرض 29 صورة
    30
  • عرض 29 صورة
    40
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة تتألق بالأبيض
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة بإطلالة ساحرة
  • عرض 29 صورة
    مس سليم
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة مع خطيبها في الجونة
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    أول ظهور لـ أروى جودة في الافتتاح
  • عرض 29 صورة
    مي سليم
  • عرض 29 صورة
    20
  • عرض 29 صورة
    إطلالة مي سليم
  • عرض 29 صورة
    مي سليم
  • عرض 29 صورة
    مي سليم اعتمدت مكياجا ناعما
  • عرض 29 صورة
    مي سليم
  • عرض 29 صورة
    مي سليم أنيقة
  • عرض 29 صورة
    اعتمدت أروى مكياجا بدرجات النيود
  • عرض 29 صورة
    إطلالة أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    مي سليم
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة
  • عرض 29 صورة
    أروى جودة
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة تألقا كبيرا، وتنافس النجمات على الأضواء بإطلالاتهن المبهرة.

وفي إحدى اللقاءات، أعربت الفنانة ميس حمدان عن إعجابها بإطلالة كل من أروى جودة وشقيقتها مي سليم في حفل الافتتاح.

واُختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي.

يُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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ميس حمدان مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات مي سليم
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