مهرجان الجونة

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جمال رهيب.. 70 إطلالة خطفت الأنظار في جميع أيام مهرجان الجونة

03:52 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    منة شلبي
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار في الجونة
  • عرض 70 صورة
    إطلالة منة شلبي
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 70 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    نيللي كريم - ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي)
  • عرض 70 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نيللي كريم - ختام مهرجان الجونة (2)
  • عرض 70 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    إنجي علاء بالجونة
  • عرض 70 صورة
    إنجي علاء في الجونة
  • عرض 70 صورة
    إنجي علاء بالجونة
  • عرض 70 صورة
    انجي علاء بالجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش (9)
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 70 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام الجونة
  • عرض 70 صورة
    أمينة خليل على الريد كاربت_46
  • عرض 70 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي_48
  • عرض 70 صورة
    أمينة خليل تتألق على الريد كاربت
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (11)
  • عرض 70 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 70 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 70 صورة
    تارا عماد من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    تارا عماد من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    إطلالة الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 70 صورة
    داليا شوقي من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    داليا شوقي بإطلالة جذابة من ختام الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 70 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 70 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 70 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 70 صورة
    مي سليم
  • عرض 70 صورة
    مي سليم
  • عرض 70 صورة
    مي سليم
  • عرض 70 صورة
    مي سليم
  • عرض 70 صورة
    فستان ركين سعد في الجونة
  • عرض 70 صورة
    ركين سعد (5)
  • عرض 70 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت نجمات الفن بإطلالات خطفت الأنظار خلال حضورهن جميع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت بعض النجمات بفساتين متنوعة وجريئة وجذابة وأنيقة.

واعتمدت معظم النجمات فساتين بصيحة الظهر المكشوف والضيق والقصير.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل وجريء باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد.

وارتدت منة شلبي بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكب.

أما نسرين طافش ظهرت بفستان طويل باللون البيج.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 70 إطلالة خطفت الأنظار في جميع أيام الجونة.

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مهرجان الجونة 2024 طلالات خطفت الأنظار في الجونة سرين طافش سماء جلال
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