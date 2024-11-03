جمال رهيب.. 70 إطلالة خطفت الأنظار في جميع أيام مهرجان الجونة

الأحد 03 نوفمبر 2024

03:52 م الأحد 03 نوفمبر 2024

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

نسرين طافش: فستان أسماء جلال خطير.. نجمات الجونة تختارن هذه الإطلالات

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت نجمات الفن بإطلالات خطفت الأنظار خلال حضورهن جميع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت بعض النجمات بفساتين متنوعة وجريئة وجذابة وأنيقة.

واعتمدت معظم النجمات فساتين بصيحة الظهر المكشوف والضيق والقصير.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل وجريء باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد.

وارتدت منة شلبي بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكب.

أما نسرين طافش ظهرت بفستان طويل باللون البيج.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 70 إطلالة خطفت الأنظار في جميع أيام الجونة.

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