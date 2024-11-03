80 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، كالعادة، تنافسًا شديدًا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في جميع أيام الجونة السينمائي، وفق ما ذكرته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

إنجي علي

أشارت مصممة الأزياء أن الإعلامية إنجي علي تألقت بفستان أنيق من تصميم دار الأزياء العالمية "maisonyeya". تميز الفستان بقصة أبرزت جمال قوامها، مع تصميم جريء للصدر المكشوف المطرز بخيوط الحرير والكريستال الأسود اللامع، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة.

مايان السيد

أما الفنانة الشابة مايان السيد، فقد خطفت الأنظار في ثالث أيام المهرجان بإطلالة جريئة، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الفضي من خامة الديسكو، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كيرلي أضفت لمسة من الجرأة إلى إطلالتها.

لبلبة

في رابع أيام المهرجان، اختارت الفنانة لبلبة فستانا مكشوفا اعتبرته مصممة الأزياء غير مناسب لأجواء المهرجان.

إنجي كيوان

تألقت إنجي كيوان بفستان أسود أنيق من تصميم "maisonyeya" يتميز بقصة منحوتة على الجسم، ما جعله أكثر جراءة في رابع أيام المهرجان.

نسرين طافش

في اليوم الخامس من المهرجان، خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بفستان مخملي كلاسيكي، أبرزت به قوامها بطريقة جذابة.

وقد أضافت لمسة عصرية إلى إطلالتها من خلال الكشف عن جانبي الساق والمكياج الجريء.

بسنت صيام

تألقت الفنانة بسنت صيام في سادس أيام المهرجان بفستان أسود كلاسيكي، أضافت إليه لمسة عصرية من خلال الكشف عن منطقة البطن والحزام المعدني الدوار.

تارا عماد

في ختام المهرجان، قدمت الفنانة تارا عماد إطلالة ساحرة بفستان طويل من دار أزياء DEL CORE، تميز الفستان بقصة مبتكرة وكشف عن أجزاء من الجسم، ما جعله الإطلالة الأكثر جرأة في المهرجان.

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