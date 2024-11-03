مهرجان الجونة

إعلان

80 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان الجونة

07:00 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 80 صورة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    فستان مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد بإطلالة جريئة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد تتألق في ختام الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد (4)
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد (5)
  • عرض 80 صورة
    إنجي على
  • عرض 80 صورة
    إنجي على
  • عرض 80 صورة
    إنجي علي
  • عرض 80 صورة
    لبلبة
  • عرض 80 صورة
    لبلبة
  • عرض 80 صورة
    النجمة لبلبة من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    النجمة لبلبة
  • عرض 80 صورة
    لبلبة تحضر عرض فيلم رفعت عيني للسما في مهرجان الجونة_21
  • عرض 80 صورة
    لبلبة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي_22
  • عرض 80 صورة
    لبلبة من عرض فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد على السجادة الحمراء
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد على السجادة الحمراء
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    لبلبة (5)
  • عرض 80 صورة
    لبلبة (4)
  • عرض 80 صورة
    لبلبة (3)
  • عرض 80 صورة
    لبلبة
  • عرض 80 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    النجمة لبلبة من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    النجمة لبلبة
  • عرض 80 صورة
    لبلبة تتألق على الريد كاربت في مهرجان الجونة_37
  • عرض 80 صورة
    لبلبة من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    لبلبة على الريد كاربت من مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد على السجادة الحمراء
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    مايان السيد
  • عرض 80 صورة
    إنجي علي
  • عرض 80 صورة
    إنجي علي من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    إنجي على
  • عرض 80 صورة
    إنجي على
  • عرض 80 صورة
    إنجي على
  • عرض 80 صورة
    إنجي على
  • عرض 80 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام في سادس أيام الجونة
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام في سادس أيام الجونة
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام في سادس أيام الجونة
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام في سادس أيام الجونة
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام (5)
  • عرض 80 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 80 صورة
    تارا عماد من فعاليات حفل ختام مهرجان الجون
  • عرض 80 صورة
    تارا عماد من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    تارا عماد تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    تارا عماد
  • عرض 80 صورة
    تارا عماد من فعاليات حفل ختام الجونة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، كالعادة، تنافسًا شديدًا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في جميع أيام الجونة السينمائي، وفق ما ذكرته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

إنجي علي

أشارت مصممة الأزياء أن الإعلامية إنجي علي تألقت بفستان أنيق من تصميم دار الأزياء العالمية "maisonyeya". تميز الفستان بقصة أبرزت جمال قوامها، مع تصميم جريء للصدر المكشوف المطرز بخيوط الحرير والكريستال الأسود اللامع، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة.

مايان السيد

أما الفنانة الشابة مايان السيد، فقد خطفت الأنظار في ثالث أيام المهرجان بإطلالة جريئة، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الفضي من خامة الديسكو، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كيرلي أضفت لمسة من الجرأة إلى إطلالتها.

لبلبة

في رابع أيام المهرجان، اختارت الفنانة لبلبة فستانا مكشوفا اعتبرته مصممة الأزياء غير مناسب لأجواء المهرجان.

إنجي كيوان

تألقت إنجي كيوان بفستان أسود أنيق من تصميم "maisonyeya" يتميز بقصة منحوتة على الجسم، ما جعله أكثر جراءة في رابع أيام المهرجان.

نسرين طافش

في اليوم الخامس من المهرجان، خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بفستان مخملي كلاسيكي، أبرزت به قوامها بطريقة جذابة.

وقد أضافت لمسة عصرية إلى إطلالتها من خلال الكشف عن جانبي الساق والمكياج الجريء.

بسنت صيام

تألقت الفنانة بسنت صيام في سادس أيام المهرجان بفستان أسود كلاسيكي، أضافت إليه لمسة عصرية من خلال الكشف عن منطقة البطن والحزام المعدني الدوار.

تارا عماد

في ختام المهرجان، قدمت الفنانة تارا عماد إطلالة ساحرة بفستان طويل من دار أزياء DEL CORE، تميز الفستان بقصة مبتكرة وكشف عن أجزاء من الجسم، ما جعله الإطلالة الأكثر جرأة في المهرجان.

اقرأ أيضا:

بأكثر من 200 ألف.. جيهان الشماشرجي بجامبسوت شفاف في الجونة.. 10 صور

الأسود يسيطر على إطلالات الجونة.. فساتين وجامبسوت وبدل (50 صورة)

محمد فراج بـ "الأوڤر سايز" في الجونة.. بدلته بسعر خيالي

بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لفستان نسرين طافش في الجونة بألوان مختلفة – أيهم الأجمل؟

استغنت عن هذه القطعة.. دار الأزياء تنشر صور البروڤا لفستان كارولين عزمي الجريء في الجونة.. وهذه تكلف

مايان السيد بفستان مفتوح ورانيا جريئة.. 100 إطلالة للنجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

"ريش كتير وأوفر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

15 صورة لـ أجرأ إطلالة في خامس أيام مهرجان الجونة.. مكشوف وخطف الأنظار

مهرجان الجونة 2024 أجرأ إطلالات النجمات جميع أيام مهرجان الجونة تارا عماد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جريئة وكارثية.. 40 صورة لإطلالات أثارت انتقادات خبراء الموضة في مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)