أروى جودة ساحرة ونسرين طافش خطفت الأنظار.. 170 صورة من مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

اختتم أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، واعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومتنوعة وجذابة خلال حضورهن على السجادة الحمراء.

وعلى مدار 9 أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، خطفت الكثير من النجمات الأنظار على السجادة الحمراء، التي شارك عليها نخبة من نجوم العالم والوطن العربي، وتنافسوا بكثير من الإطلالات التي واكبت خطوط الموضة.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين القصيرة والطويلة، وصيحة "الكم الواحد"، و"الجامبسوت".

كما سيطر اللونين الأسود والأحمر على إطلالات نجمات الفن، حيث حرص معظمهن على ارتداء فساتين بهذه الألوان، خلال حضورهن فعاليات أيام المهرجان.

وفي الألبوم التالي نستعرض لكم أبرز 170 صورة على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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