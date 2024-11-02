مهرجان الجونة

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أروى جودة ساحرة ونسرين طافش خطفت الأنظار.. 170 صورة من مهرجان الجونة

04:22 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 170 صورة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    إطلالة رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف بفستان أصفر
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف 2
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف 3
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف (6)
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 170 صورة
    رانيا يوسف متألقة
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم على الريد كاربت
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 170 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (9)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (8)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (7)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (6)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (4)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (2)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي (10)
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 170 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة (2)
  • عرض 170 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجي من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    رانيا محمود ياسين من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    نيللي كريم من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    الفنانة منة شلبي
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي
  • عرض 170 صورة
    منة شلبي على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    قبلة من منة شلبي لجمهورها في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 170 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    جيهان الشماشرجى
  • عرض 170 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش بفستان ساحر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين العبد بإطلالة ناعمة وجذابة في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين العبد بإطلالة ناعمة وجذابة في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    انجي علاء بالجونة
  • عرض 170 صورة
    انجي علاء بالجونة
  • عرض 170 صورة
    انجي علاء بالجونة
  • عرض 170 صورة
    انجي علاء بالجونة
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة (1)_1
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة (2)
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة (5)
  • عرض 170 صورة
    إطلالة مايان السيد
  • عرض 170 صورة
    مايان السيد في الجونة
  • عرض 170 صورة
    مايان السيد بفستان أسود
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    يسرا (4)
  • عرض 170 صورة
    فستان يسرا
  • عرض 170 صورة
    يسرا
  • عرض 170 صورة
    يسرا بإطلالة ملكية
  • عرض 170 صورة
    إطلالة نسرين طافش في الجونة
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 170 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 170 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 170 صورة
    تارا عماد (1)
  • عرض 170 صورة
    تارا عماد (3)
  • عرض 170 صورة
    نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 170 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (11)
  • عرض 170 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 170 صورة
    فدوى العابد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 170 صورة
    فدوى العابد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 170 صورة
    فدوى العابد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    الفنانة تارا عماد من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    تارا عماد تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    تارا عماد من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    تارا عماد من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    تارا عماد تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    نيللي كريم من مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    نيللي كريم من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    الفنانة أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة
  • عرض 170 صورة
    أروى جودة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

اختتم أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، واعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومتنوعة وجذابة خلال حضورهن على السجادة الحمراء.

وعلى مدار 9 أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، خطفت الكثير من النجمات الأنظار على السجادة الحمراء، التي شارك عليها نخبة من نجوم العالم والوطن العربي، وتنافسوا بكثير من الإطلالات التي واكبت خطوط الموضة.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين القصيرة والطويلة، وصيحة "الكم الواحد"، و"الجامبسوت".

كما سيطر اللونين الأسود والأحمر على إطلالات نجمات الفن، حيث حرص معظمهن على ارتداء فساتين بهذه الألوان، خلال حضورهن فعاليات أيام المهرجان.

وفي الألبوم التالي نستعرض لكم أبرز 170 صورة على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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مهرجان الجونة 2024 إطلالات خطفت الأنظار اروى جودة نسرين طافش
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