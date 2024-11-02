100 صورة لـ أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

وهنا نقدم لكم في التقرير التالي أجمل إطلالات النجمات على مدار أيام مهرجان الجونة السينمائي، وفق ما قالته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

منة شلبي

تألقت الفنانة منة شلبي في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

يسرا

ظهرا الفنانة يسرا بإطلالة ملكية خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، تميز بأنه مزينا بالتطريزات، وبمكياج ناعم

أروى جودة

في فعاليات مهرجان الجونة، أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة تشبه العروس ، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض مزينا بالتطريزات اللامعة، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أمينة خليل

في فعاليات اليوم الثاني، ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا باللون"الكاشمير" مزود بريش على الأكتاف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين رئيس

كما ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في ختام المهرجان بإطلالة تشبه "باربي"، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البينك الفاتح، تميز بأنه بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما.

هنادي مهنا

وأطلت الفنانة هنادي مهنا بفستان أبيض أنيق بقصة "الكب" واختارت وضع أحمر شفاه باللون الأحمر يتناسب مع إطلالتها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش في افتتاح الجونة بفستان طويل بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

نيللي كريم

في حفل الختام ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا أنيقا تميز بالبساطة والرقي، واعتمدت مكياجا ناعما، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

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