مهرجان الجونة

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100 صورة لـ أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة

08:00 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    فستان منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بإطلالة جذابة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي متألقة في الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي (2)
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي (10)
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي من افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    الفنانة منة شلبي من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    النجمة منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي على السجادة الحمراء من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء_35
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة_36
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء_34
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين_38
  • عرض 100 صورة
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  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    يسرا
  • عرض 100 صورة
    يسرا بفستان جذاب
  • عرض 100 صورة
    إطلالة يسرا
  • عرض 100 صورة
    يسرا
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (7)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (6)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (5)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (9)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (4)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (2)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (10)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (1)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة (4)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة (3)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة (1)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (3)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح (8)
  • عرض 100 صورة
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  • عرض 100 صورة
    بالأبيض هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 100 صورة
    سعر إطلالة هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس وزوجها
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس وزوجها
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس في حفل ختام مهرجان الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

وهنا نقدم لكم في التقرير التالي أجمل إطلالات النجمات على مدار أيام مهرجان الجونة السينمائي، وفق ما قالته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

منة شلبي

تألقت الفنانة منة شلبي في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

يسرا

ظهرا الفنانة يسرا بإطلالة ملكية خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، تميز بأنه مزينا بالتطريزات، وبمكياج ناعم

أروى جودة

في فعاليات مهرجان الجونة، أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة تشبه العروس ، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض مزينا بالتطريزات اللامعة، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أمينة خليل

في فعاليات اليوم الثاني، ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا باللون"الكاشمير" مزود بريش على الأكتاف، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين رئيس

كما ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في ختام المهرجان بإطلالة تشبه "باربي"، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البينك الفاتح، تميز بأنه بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما.

هنادي مهنا

وأطلت الفنانة هنادي مهنا بفستان أبيض أنيق بقصة "الكب" واختارت وضع أحمر شفاه باللون الأحمر يتناسب مع إطلالتها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش في افتتاح الجونة بفستان طويل بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

نيللي كريم

في حفل الختام ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا أنيقا تميز بالبساطة والرقي، واعتمدت مكياجا ناعما، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

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مهرجان الجونة 2024 أجمل إطلالات النجمات الجونة منة شلبي يسرا
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