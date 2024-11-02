جريئة وكارثية.. 40 صورة لإطلالات أثارت انتقادات خبراء الموضة في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، كالعادة، توافدا كبيرا لنجمات الفن اللاتي أبهرن الحضور بإطلالاتهن الأنيقة، إلا أن فشل بعضهن في اختيار الإطلالة المناسبة، ما أظهرهن بشكل أقل من المتوقع.

فالتصميمات غير الملائمة، والأقمشة غير المتناسقة، كلها عوامل ساهمت في إفساد إطلالتهن، وتحويلها إلى مادة للانتقاد من خبراء الموضة.

لذا، نستعرض لكم في السطور التالية، تعليق نقاد الموضة على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ميس حمدان

الفنانة ميس حمدان اختارت فستانا طويلا بتصميم أنيق، ولكن ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل رأى أن لون الفستان لم يكن موفقا، حيث اعتبر أنه لا يتناسب مع لون بشرتها، ما أثر سلبا على إطلالتها بشكل عام.

وأشار باتريك إلى أن اختيار لون مختلف للفستان كان ليضفي لمسة جمالية أكبر على الإطلالة.

نيللي كريم

أشار "باتريك" إلى أن الفستان، برغم فخامته، بدا وكأنه يختبئ وراء كمية كبيرة من الريش، مم حجب جمال نيللي الطبيعي وأضفى عليها مظهرا أكبر من عمرها الحقيقي.

وأوضح أن اختيار فستان أكثر بساطة سيكون أكثر ملاءمة لشخصيتها الرقيقة.

إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين تألقت بفستان أسود طويل أبرز أناقتها، ورغم الإشادة بإطلالتها بشكل عام، إلا أن باتريك خليل اعتبر أن الفستان لم يكن الخيار الأنسب لحفل الافتتاح، وأن تنسيق الحزام مع المجوهرات لم يكن موفقا، ما أثر على الإطلالة بشكل عام.

إنجي علي

كانت إطلالة الإعلامية إنجي علي من أبرز الإطلالات التي تعرضت للانتقاد، حيث ظهرت بفستان جريء مكشوف الصدر والبطن، الأمر الذي اعتبره ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا غير مناسب لشكل جسمها وسنها، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفساتين يليق بعارضات أزياء مثل جيجي أو بيلا حديد.

بشرى

لم تسلم الفنانة بشرى من انتقادات حنا، حيث رأى أن إطلالتها لا تتناسب مع قوامها، ما جعلها تبدو بوزن زائد.

ريا أبي راشد

كما انتقد إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد ووصف فستانها بأنه ضيق من الأعلى ولا يضيف أي لمسة جمالية، وانتقد أيضاً تسريحة شعرها ووصفها بأنها مكررة وغير مبتكرة.

غادة عادل

ووصف أيضا الناقد المصري الشهير محمد الشريف إطلالة الفنانة غادة عادل بأنها غير موفقة ولا تناسب أجواء المهرجان، كما انتقد مكياجها وقصة شعرها ومجوهراتها.

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