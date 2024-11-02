70 صورة ساحرة لإطلالات الكابلز في الجونة.. من بداية المهرجان للختام

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة.

بسنت شوقي ومحمد فراج:

أطلت الفنانة بسنت شوقي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان طويل بقصة الكب باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي إطلالة أخرى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي ارتدت فستان طويل باللون الأحمر واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما زوجها محمد فراج ارتدى بدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وظهر أيضا في إطلالة أخرى ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

روجينا وأشرف زكي:

تألقت الفنانة روجينا بفستان باللون الأحمر الناري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى أشرف زكي بدلة باللون النبيتي ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

هنادي مهنا وزوجها:

أطلت الفنانة هنادي مهنا خلال حضورها حفل ختام المهرجان بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

محمود شاهين وزوجته:

ظهر الفنان محمود شاهين في حفل افتتاح مهرجان الجونة بـ بالطو طويل باللون الأسود، ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

بينما ارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود، ظع مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

طارق العريان:

ارتدى المخرج طارق العريان خلال حضوره رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

وأطلت زوجته بفستان طويل كت باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

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