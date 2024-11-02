بـ فتحة الساق الجريئة.. 90 صورة لنجمات خطفن الأنظار في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إلا أن بعضهن اختارت فساتين بتصميمات فتحة ساق جريئة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق بالأعلى.

رانيا يوسف

أطلت الفنانة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة جريئة، إذا ارتدت فستانا لامعا بمزيج بين اللونين النحاسي والأسود، مصنوع من الحرير الطبيعي، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، وبمكياج ناعم.

نسرين طافش

أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أسما شريف منير

ظهرت الفنانة أسما شريف منير، على "ريد كاربت" سادس أيام الجونة بفستان طويل باللون الأسود، وتميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة.

إنجي كيوان

كما تألقت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود من أعلى، وأبيض من أسفل، وبمكياج بدرجات النيود.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان جريء باللون الأحمر مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

هدى المفتي

في الختام أيضا، ارتدت الفنانة هدى المفتي فستانا طويلا "كت" و مفتوح من الجانبين، باللون الذهبي والروز الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الكتف.

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