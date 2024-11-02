مهرجان الجونة

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بـ فتحة الساق الجريئة.. 90 صورة لنجمات خطفن الأنظار في مهرجان الجونة

02:15 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 90 صورة
  • عرض 90 صورة
    رانيا يوسف في حفل افتتاح الجونة
  • عرض 90 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 90 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 90 صورة
    رانيا يوسف من السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 90 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 90 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش متألقة وجريئة
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير (9)
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير (6)
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير (7)
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير بإطلالة جريئة
  • عرض 90 صورة
    أسماء شريف منير بإطلالة جذابة
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير (3)
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير
  • عرض 90 صورة
    أسما شريف منير (10)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    إطلالة غير عادية لنسرين طافش
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 90 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (7)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (13)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (14)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (15)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (16)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (11)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    بإطلالة جذابة هدى المفتي
  • عرض 90 صورة
    إطلالة هدى المفتي
  • عرض 90 صورة
    فستان هدي
  • عرض 90 صورة
    هدى المفتي على السجادة الحمراء
  • عرض 90 صورة
    هدى المفتي في آخر يوم بمهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    هدى المفتي في ختام الجونة
  • عرض 90 صورة
    هدى المفتي على الريد كاربت
  • عرض 90 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 90 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 90 صورة
    جيهان الشماشرجي من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إلا أن بعضهن اختارت فساتين بتصميمات فتحة ساق جريئة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق بالأعلى.

رانيا يوسف

أطلت الفنانة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة جريئة، إذا ارتدت فستانا لامعا بمزيج بين اللونين النحاسي والأسود، مصنوع من الحرير الطبيعي، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، وبمكياج ناعم.

نسرين طافش

أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أسما شريف منير

ظهرت الفنانة أسما شريف منير، على "ريد كاربت" سادس أيام الجونة بفستان طويل باللون الأسود، وتميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة.

إنجي كيوان

كما تألقت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود من أعلى، وأبيض من أسفل، وبمكياج بدرجات النيود.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان جريء باللون الأحمر مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

هدى المفتي

في الختام أيضا، ارتدت الفنانة هدى المفتي فستانا طويلا "كت" و مفتوح من الجانبين، باللون الذهبي والروز الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الكتف.

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مهرجان الجونة 2024 جمات خطفن الأنظار سرين طافش انيا يوسف
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