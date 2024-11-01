كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة جيهان خليل خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة جريئة.

واختارت جيهان فستانا طويلا باللون البيج يتميز بقصة "الكب"، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين ومكياج ناعم، إلا أن هذا الاختيار لم ينال إعجاب ناقد الموضة الذي وصفه مازحا بـ"البرداية"، في إشارة واضحة إلى بعض الإطلالات التي اعتبرها غير موفقة وغير متناسقة مع أجواء الحدث الفني الكبير

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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