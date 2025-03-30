في ذكراه.. كواليس تقديم أدعية عبدالحليم حافظ في رمضان

كتب- مصطفى حمزة:

قدم العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، 11 دعاءً دينيا، باتت حتى وقتنا هذا من أبرز الأدعية التي تعرض خلال شهر رمضان.

و مع حلول ذكرى رحيل العندليب في مثل هذا اليوم الأحد الموافق 30 مارس، في عام 1977، نكشف ماذا قال المخرج جمال عبد الحميد، عن كواليس تصويرها.

المخرج جمال عبدالحميد، خلال ظهوره في برنامج "الستات"، تحدث عن كواليس تصوير الأدعية، وعرضها في التليفزيون، بعد تقديمها عبر الإذاعة.

وقال: "عادة كانت الأدعية ، تقدم في التليفزيون، من خلال صورة جامع ومصحف، وكفوف مرفوعة للدعاء، وفكرت أن أجعلها تحمل معاني الكلمات، ومخلوقات الله، من خلال الفيديو".

وتابع: "في البداية قمت بإخراج 2 من الأدعية، وكنت وقتها أتعاون مع إسماعيل شبانة، وهو شقيق عبدالحليم حافظ، وبعد عرض الأدعية، طلب مني إسماعيل، أن أذهب معه لتناول الغذاء، ولقاء عبدالحليم".

وأضاف: "عندما ذهبت، قال لي عبدالحليم حافظ، إن طريقة إخراجي للأدعية، نالت إعجابه، وطلب مني إخراج كل الأدعية التي كان قد سجلها للإذاعة، حتى يتم عرضها تليفزيونيا، وكان العندليب وقتها، يستعد للسفر للعلاج، في لندن، حيث توفي هناك".

جمال عبدالحميد، أوضح أنه قام بالعمل على مونتاج وإخراج الأدعية، تحت إشراف رئيسة التليفزيون وقتها، وتم عرضها، بعد رحيل عبدالحليم حافظ.

عبدالحليم حافظ، قدم 11 دعاءً دينيا، من كلمات الشاعر عبدالفتاح مصطفى، وألحان محمد الموجي، ومنها: "أنا من تراب"، و"ع التوتة والساقية"، و"بيني وبين الناس"، "ورحمتك في النسيم"، و"خليني كلمة"، و"يا خالق الزهرة".