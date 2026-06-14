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"لم تعترف له بحبها".. قصة حب زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ

كتب : منال الجيوشي

11:03 م 14/06/2026

قصة حب زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ

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في ١٤ يونيو ١٩٤٠، ولدت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، التي تعتبر إحدى أيقونات الجمال في السينما المصرية.

أبرز أعمال زبيدة ثروت

الفنانة زبيدة ثروت قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة، منها: "في بيتنا رجل"، "الحب الضائع"، "زمان يا حب"، "عاشت للحب"، "المذنبون"، "نساء في حياتي"، وغيرها.

قصة حب زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ

في كواليس فيلم "يوم من عمري"، جمعت قصة حب بين العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والفنانة زبيدة ثروت- بحسب لقاء تليفزيوني لها.

وأكدت زبيدة ثروت أن عبدالحليم حافظ بادلها نفس الشعور، إلا أنها كانت خجولة ولم تعترف له بحبها، وطلبت من أبنائها أن تدفن بجواره.

كما كشفت أنه أثناء تصوير فيلم "يوم من عمري" طلب منها العندليب الخروج من البلاتوه والتجول بالسيارة، فوافقت، فأمسك يدها وظل يغني لها.

فيلم يوم من عمري

فيلم "يوم من عمري" بطولة: عبدالحليم حافظ، زبيدة ثروت، محمود المليجي، عبدالسلام النابلسي، سهير البابلي، زكي طليمات، ومن إخراج عاطف سالم.

قصة حب زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ

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فيلم يوم من عمري عبدالحليم حافظ زبيدة ثروت

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